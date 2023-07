Valuta: euro daalt na zwakke industriecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro is maandag gedaald tot het laagste niveau in 12 dagen, nadat de voorlopige inkoopmanagersindexen voor de eurozone een sterkere krimp van de industrie lieten zien dan verwacht. De euro/dollar stond maandag 0,4 procent lager op 1,1075. De samengestelde index voor de eurozone daalde in juli tot 48,9, het laagste niveau in acht maanden, en onder de grens van 50 tussen groei en krimp. De index voor de Duitse industrie zakte zelfs naar het zeer lage niveau van 38,8. "De economie van de eurozone zal waarschijnlijk verder naar krimpterrein bewegen in de komende maanden", stelde Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Hij spreekt van dalingen van zowel de nieuwe orders als de werkvoorraad in Duitsland "waar je mond van openvalt". Voorafgaand aan de zwakke inkoopmanagerscijfers zag Morgan Stanley al weinig ruimte voor de Europese eenheidsmunt om nog verder te stijgen tegenover de dollar, en de analisten van de Amerikaanse bank adviseren om geen euro's te kopen voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag. "Het gematigde pad voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank, nadat de piekrente zal zijn bereikt, suggereert ook dat het opwaartse risico voor de euro vanaf nu beperkt zijn", aldus de analisten van Morgan Stanley. De dollar zou deze week juist een positieve impuls kunnen krijgen van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag, omdat het "te vroeg" lijkt voor beleidsmakers van de Fed om de omslag te maken naar een benadering die afhankelijk is van de binnenkomende economische cijfers, stelde analist Chris Turner van ING. Het grote aantal shortposities in de dollar, die speculeren op een daling van de Amerikaanse munt, zou de dollar deze week ook een steun kunnen geven, als beleggers besluiten om winst te nemen. "De laatste data van de valutafuturesmarkt in Chicago suggereren dat vermogensbeheerders op hun grootste shortposities in de geschiedenis staan", aldus Turner. Hij verwacht dat de dollar verder zal aansterken, tenzij de inkoopmanagers in de eurozone of de vergadering van het Politburo in China op vrijdag roet in het eten gooien. Bron: ABM Financial News

