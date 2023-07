AEX weet verlies nog niet om te buigen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend fractioneel lager. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,2 procent op 772,45 punten.

Het zal een drukke beursweek worden met veel bedrijfscijfers van onder andere Unilever, Shell, Arcelor Mittal, AkzoNobel, Randstad, ASMI en Besi. Deze week zal er ook veel aandacht zijn voor de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

De Fed verhoogt komende woensdag vermoedelijk nog eenmaal de rente, met 25 basispunten, nu de inflatie in de Verenigde Staten echt lijkt af te koelen. Daarentegen wordt de kans op een recessie steeds kleiner, wat de Amerikaanse centrale bank mogelijk wel de ruimte geeft om verdere verhogingen door te voeren, mocht dit noodzakelijk zijn.

De ECB zal de rente donderdag waarschijnlijk ook met 25 basispunten verhogen, maar daar is meer onzekerheid over vervolgstappen. DNB-president en ECB-bestuurder Klaas Knot, bekend als havik binnen de centrale bank, zei afgelopen week dat een renteverhoging in september allerminst zeker is.

Verder werd deze ochtend bekend dat de samenstelde inkoopmanagersindices van zowel Frankrijk, Duitsland en de gehele eurozone in juli opnieuw zijn gedaald.

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie daalde van 40,6 in juni naar 38,8 in juli. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in meer dan drie jaar. Er werd een niveau van 41,0 voorspeld.

De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie daalde van 46,0 in juni naar 44,5 in juli. Er was een ongewijzigd niveau voorzien.

Voor de gehele eurozone daalde de inkoopmanagersindex voor de industrie van 43,4 in juni naar 42,7 in juli, de laagste stand in 38 maanden.

Ook in Japan is de bedrijvigheid van de industrie is verder gedaald. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van S&P Global en Jibun Bank. De inkoopmanagersindex daalde van 49,8 in juni tot 49,4 in juli.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1081. De olieprijzen bleven dicht bij huis en een vat Brentolie noteerde 0,1 procent hoger op 80,94 dollar.

Stijgers en dalers

Adyen ging maandagochtend aan kop en noteerde 1,8 procent hoger op 1573,60 euro.

De cijfers van Philips kregen een negatief onthaal en het aandeel daalde met ruim 7 procent. Het concern verhoogde de outlook, maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden.

KPN weet licht te profiteren na de bekendmaking van de cijfers. De nettowinst steeg met 16 procent, van 186 miljoen naar 216 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een daling van 4,4 procent naar 178 miljoen euro. Het aandeel noteerde 0,8 procent hoger.

In de AMX won Inpost 1,6 procent, gevolgd door Allfunds Group met 1,5 procent. Fagron verloor 0,9 procent.

In de AScX wist Azerion ruim 3 procent bij te schrijven, gevolgd door CM.COm met een plus van 2,8 procent. Sligro en Acomo zijn de hekkensluiters met beide een min van ongeveer 0,7 procent.