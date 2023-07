Beursblik: KPN handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) ING verwacht een positieve reactie op de beurs na de kwartaalcijfers van KPN. Dit gezien de mooie beweging in de verkopen, sterke uitrol van glasvezel in het kwartaal en een resultaat dat iets meevalt terwijl de omzet juist tegenvalt. Consumer was qua omzet 0,4 procent lager dan consensus en Business 1,7 procent. Wholesale deed het juist iets beter. De verrassing zit hem in de netto aanwas van meer dan 31.000 particuliere abonnees, tegen 11.000 in het eerste kwartaal. Breedband kreeg er 14.000 bij tegen een daling van 7.000 in het eerste kwartaal. Wholesale breedband was een plus van 10.000. Ook de uitrol van het glasvezelnetwerk met meer dan 184.000 nieuwe aansluitingen is positief, stelt ING. Dat is geruststellend nadat het uitroltempo werd verlaagd naar een doel van 600.000 per jaar. ING heeft een Houden advies en koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel steeg 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

