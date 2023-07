Philips onderuit na cijfers, AEX koerst licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent lager naar 771,69 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van Philips een negatief onthaal met een verlies van 7 procent. Het concern verhoogde de outlook maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden. KPN noteerde vlak na cijfers. Adyen was de grootste stijger met ongeveer een procent. In de AMX bleven uitschieters achterwege. In de AScX won Azerion 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.