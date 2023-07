Berenberg: Aegon bulkt van het kapitaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal veel kapitaal richting aandeelhouders laten vloeien. Dit schreef de Duitse bank Berenberg maandag in een rapport. Analist Michael Huttner verwacht dat de vrije kasstroom van de verzekeraar zal stijgen van 800 miljoen euro in 2023, naar 1,0 miljard euro in 2024 en 1,1 miljard euro in 2025. Berenberg voorziet de sterke groei omdat het onder meer rekent op een “aanzienlijke stijging” van de kasstroom bij Asset Management, nu Aegon het illiquide deel van het vermogen van ASR Nederland zal beheren en zo extra vergoedingen zal innen. Daarnaast zegt Huttner dat de investeringen in Brazilië en China nu hogere overboekingen naar de holding opleveren. Het uit te keren dividend zal naar verwachting stijgen van 0,32 euro in 2023 naar 0,36 euro volgend jaar en 0,40 euro in 2025. Daarnaast benadrukte Berenberg dat de verzekeraar van start is gegaan met een aandeleninkooprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro, gefinancierd uit de verkoop van Aegon Nederland aan ASR, en dat het daar niet bij zal blijven. De Duitse bank rekent op een extra inkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro in 2024 en nog eens 400 miljoen euro in 2025. De analist kijkt wel met een schuin oog vooruit naar de plannen in 2024 met de Britse tak. Als Aegon zou besluiten om hier de investeringen op te schroeven, zou dat de vrije kasstroom en dus ook de uitkeringen aan aandeelhouders onder druk kunnen zetten. Berenberg hanteert een koopadvies met een koersdoel van 6,60 euro. Aegon sloot maandag in Amsterdam op 4,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.