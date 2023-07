Jefferies verlaagt koersdoel DSM Firmenich licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel DSM Firmenich licht verlaagd van 137,00 naar 136,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies stelde in het rapport dat men het waarderingsmodel voor DSM-Firmenich heeft samengevoegd, waarin ook de nieuwe segmenten zijn doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een iets lager koersdoel. De veranderingen voor de gemiddelde winstverwachtingen zijn minimaal gebleken, waarbij de zakenbank er nog steeds vanuit gaat dat de vitamineprijzen niet zullen herstellen. De koers van het aandeel DSM Firmenich sloot vrijdag 1,3 procent hoger op 101,00 euro. Bron: ABM Financial News

