Jefferies: resultaten Philips boven verwachting

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Philips vielen duidelijk hoger uit dan de verwachtingen van analisten, maar het aantal orders daalde wel voor het vierde kwartaal op rij. Dit schreef Jefferies maandag in een reactie op de kwartaalcijfers van het concern. De verhoging van de outlook houdt daarnaast geen rekening met eventuele schadeclaims, aldus de zakenbank. Jefferies hanteert een Underperform advies met een koersdoel van 11,40 euro. Het aandeel Philips sloot vrijdag in Amsterdam op 20,83 euro. Bron: ABM Financial News

