AEX waarschijnlijk licht lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

Afgelopen week wogen halfgeleiders op de koersvorming, waardoor de AEX op weekbasis 0,7 procent prijs moest geven op een slotstand van 773,75 punten.

Indexzwaargewicht ASML verloor ruim 8,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken, hoewel de ordergroei sterk was, de outlook werd verhoogd en een aantal analisten hun koersdoelen opwaarts bijstelden. Een terughoudende outlook van ASML’s grootste klant TSMC woog echter zwaarder op het sentiment.

Het Amerikaanse cijferseizoen kende daarnaast een sterke start, met onder meer positief ontvangen rapportages van financiële giganten, maar richting het einde van de handelsweek konden de resultaten van Amerikaanse techreuzen als Tesla en Netflix niet overtuigen, waarna de techsector in het algemeen onder druk kwam te staan. Op weekbasis daalde techbeurs Nasdaq ruim een half procent.

"Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. "De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen."

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management sluit niet uit dat het sentiment voor de techbedrijven weer razendsnel kan draaien, “als de Nvidia's van deze wereld straks hun resultaten bekendmaken”. Schutte denkt dat de AI-hype nog wel een tijdje zal doorgaan op de beurs, wanneer duidelijk wordt wat de nieuwe toepassingen betekenen voor de resultaten van diverse bedrijven.

De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot vrijdag voor het eerst sinds augustus 2017 voor de tiende achtereenvolgende handelsdag in het groen. Op weekbasis bedroeg de winst ruim twee procent en de hoogste stand ooit, neergezet op 4 januari 2022, is nu op vijf procent genaderd.

Naast een zeer drukke cijferweek, met vandaag op Beursplein 5 Philips en KPN en later deze week onder meer de hoofdfondsen Unilever, Shell, Arcelor Mittal, AkzoNobel, Randstad, ASMI en Besi, zal deze week de aandacht ook uitgaan naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Fed en ECB aan zet

De Fed verhoogt komende woensdag vermoedelijk nog eenmaal de rente, met 25 basispunten, nu de inflatie in de Verenigde Staten echt lijkt af te koelen. Daarentegen wordt de kans op een recessie steeds kleiner, wat de Amerikaanse centrale bank mogelijk wel de ruimte geeft om verdere verhogingen door te voeren, mocht dit noodzakelijk zijn.

De ECB zal de rente donderdag waarschijnlijk ook met 25 basispunten verhogen, maar daar is meer onzekerheid over vervolgstappen. DNB-president en ECB-bestuurder Klaas Knot, bekend als havik binnen de centrale bank, zei afgelopen week dat een renteverhoging in september allerminst zeker is.

De verwachting dat centrale banken bijna aan het einde van hun cycli van renteverhogingen zijn en dat de economie veerkrachtiger zou kunnen blijken te zijn dan werd gedacht, gaat gepaard met het herstel van ruwe olie. Vrijdag koerste de Amerikaanse olie-future nog krap twee procent hoger naar 77,07 dollar per vat. Eind juni noteerde het zwarte goud nog onder de 70 dollar per vat.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend verdeeld. De Japanse Nikkei index wint 1,3 procent, terwijl de beurs in Hongkong juist anderhalf procent prijs geeft.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag aandacht voor de vrijgave van de samenstelde inkoopmanagersindices in juli, die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Philips verwacht in 2023 nu een mid-enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Begin dit jaar ging Philips nog uit van een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,5 miljard euro en een aangepast EBITA-resultaat van 453 miljoen euro, hetgeen meer was dan de 394 miljoen waarop analisten rekenden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 4.536,34 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 35.227,69 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.032,81 punten.