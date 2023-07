Philips verhoogt outlook voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet wat sterker zien oplopen dan verwacht en weet de marges te verbeteren. De outlook voor 2023 werd daarbij verhoogd. Dat bleek maandag uit cijfers van het concern. Philips verwacht in 2023 nu een mid-enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Begin dit jaar ging Philips nog uit van een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei. Over de ontwikkelingen rondom de apparaten tegen slaapapneu hield de onderneming zich op de vlakte. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,5 miljard euro, tegen een omzet van circa 4,2 miljard euro een jaar eerder. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een omzet van 4,2 miljard euro. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,1 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care verantwoordelijk was voor bijna 1,3 miljard euro. De omzet uit Personal Health kwam uit op 836 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis liep de omzet van Philips met 9 procent op, waar de analisten vooraf mikten op een groei van 9,1 procent. De stijging was bij Diagnosis & Treatment met 12 procent het sterkst. Connected Care steeg op vergelijkbare basis met 6 procent en voor Personal Health was dat 3 procent. Het aangepaste EBITA-resultaat steeg van 216 miljoen euro een jaar geleden naar 453 miljoen euro, hetgeen meer was dan de 394 miljoen waarop analisten rekenden. Vorig jaar boekte Philips in het tweede kwartaal onder de streep een nettoverlies van 20 miljoen euro. Dat kwam in het afgelopen kwartaal uit op een winst van 74 miljoen euro. Analisten hadden verwacht dat dit 61 miljoen euro zou zijn. De operationele kasstroom bedroeg 135 miljoen euro, tegen een uitstroom van 306 miljoen euro een jaar eerder Bron: ABM Financial News

