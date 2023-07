Beursweek in teken van Fed en ECB

(ABM FN-Dow Jones) Na een enigszins rustige week op macro-economisch gebied, maken de markten zich op voor de belangrijke rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank.

De Fed verhoogt komende woensdag vermoedelijk nog eenmaal de rente, met 25 basispunten, nu de inflatie in de Verenigde Staten echt lijkt af te koelen. Daarentegen wordt de kans op een recessie steeds kleiner, wat de Amerikaanse centrale bank mogelijk wel de ruimte geeft om verdere verhogingen door te voeren, mocht dit noodzakelijk zijn.

De ECB zal de rente donderdag waarschijnlijk ook met 25 basispunten verhogen, maar daar is meer onzekerheid over vervolgstappen. DNB-president en ECB-bestuurder Klaas Knot, bekend als havik binnen de centrale bank, zei afgelopen week dat een renteverhoging in september allerminst zeker is.

Op macro-economisch vlak begint de week maandag met samengestelde inkoopmanagersindexen uit Japan, Europa en de VS. Dinsdag valt het Ifo-ondernemersvertrouwen uit Duitsland op, net als het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board. Vrijdag volgt het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

Consumentenvertrouwenscijfers zijn er komende week ook uit Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk woensdag en donderdag. Verder zijn er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt op dinsdag, woensdag en donderdag, terwijl ook de wekelijkse steunaanvragen uit de VS op aandacht kunnen rekenen.

Op dezelfde dag staan ook groeicijfers uit de VS op de agenda over het tweede kwartaal. In de eerste drie maanden van het jaar kwam de groei uit op 2,0 procent. De bbp-data moeten laten zien of de Amerikaanse economie inderdaad standhoudt.

Vrijdag volgen groei- en inflatiecijfers uit Frankrijk en inflatiedata uit Duitsland. Ook komt de Bank of Japan met zijn rentebesluit. De meeste aandacht zal die dag vermoedelijk uitgaan naar de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers. Indien die een verdere afkoeling van de inflatie in de VS bevestigen, dan is de Fed na het rentebesluit van woensdag misschien wel klaar met haar monetaire verkrapping.

Naast een bepalende macroweek gaat ook het cijferseizoen komende week in volle vaart verder. Internationaal staan er dinsdag onder meer resultaten van 3M, General Electric, Alphabet, Microsoft, Snap en Texas Instruments op het programma.

Woensdag is het de beurt aan Airbus, Deutsche Bank, Boeing, Coca-Cola en Meta, donderdag volgt Intel en vrijdag oliereuzen Chevron en Exxon Mobil.

Cijferseizoen Nederland en België komt op stoom

De afgelopen week kwam het cijferseizoen in Nederland en België mondjesmaat op gang. Komende week wordt het een stuk drukker. In Nederland openen KPN en Philips maandag de boeken, gevolgd door AkzoNobel, Acomo, Basic-Fit, Randstad, Unilever, ASMI en CM.com op dinsdag. Woensdag is een relatief rustige dag, met de resultaten van Just Eat Takeaway, AMG en Universal Music Group.

Donderdag is dan weer een drukke dag, waarbij Arcadis, ArcelorMittal, Besi, Fugro, Aalberts, Shell, Euronext, Vastned en GeoJunxion de boeken openen. Ook vrijdag is niet bepaald rustig, met cijfers van Aperam, Flow Traders, Signify, Vopak, WDP, Heijmans en Air France-KLM.

In België begint de beursweek rustiger, met op maandag de jaarvergadering van Retail Estates en de periodieke nieuwsbrief van Sofina, met daarin de voortgang van het bedrijf. Dinsdag openen Econocom en Vastned Belgium de boeken, Elia doet dat woensdag.

Donderdag is het de beurt aan Argen-X, Titan, Telenet en UCB en vrijdag kijken beleggers naar de cijfers van Proximus, Umicore, WDP, Bekaert, Cofinimmo en Ontex.