Amerikaanse rechter verwerpt APE-schikking AMC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van AMC Entertainment schoten vrijdag nabeurs meer dan 60 procent omhoog nadat een rechter in de Amerikaanse staat Delaware een schikking afwees die de weg vrij moest maken voor de bioscoopketen om uiteindelijk meer aandelen uit te kunnen geven. AMC wil zijn preferente aandelen, bekend als Apes, converteren in gewone aandelen en wil ook een 10-voor-1 omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren. Daarmee zou het bedrijf meer aandelen kunnen uitgeven om met de opbrengst vervolgens een liquiditeitsbuffer op te bouwen. Die zou AMC nodig kunnen hebben om een faillissement te voorkomen nu het worstelt met zware schulden. Veel zogeheten meme-beleggers die AMC's gewone aandelen bezitten, verzetten zich tegen deze transacties omdat ze bang zijn dat hun aandelen verwateren. Een aantal van hen spande zelfs een rechtszaak aan tegen AMC om te voorkomen dat de transacties zouden doorgaan, maar vervolgens werd een schikking getroffen, waarbij voor elke 7,5 aandelen die aandeelhouders bezitten een extra gewoon aandeel wordt verkregen. Er zijn ook beleggers die tegen zowel de transacties als de schikking zijn. AMC reageerde vrijdagavond tegenover The Wall Street Journal niet op een verzoek om commentaar. De APE-aandelen noteerden in de nabeurshandel in New York 14 procent lager. Bron: ABM Financial News

