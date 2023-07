Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs op weekbasis voor de vierde keer op rij hoger is gesloten, gesteund door de verwachting dat de olievoorraden gedurende de tweede helft van 2023 krapper zullen zijn. Daarmee sloot de olieprijs op zijn hoogste niveau sinds 25 april. "Wereldwijde voorraden beginnen krapper te worden en dit zou de komende weken dramatisch kunnen versnellen", zei analist Phil Flynn van Price Futures. De markt kreeg tegen het einde van de sessie ook een boost, nadat Baker Hughes een daling van het aantal actieve boorinstallaties voor olie in de VS rapporteerde. Het aantal actieve olie-boorinstallaties daalde in de VS met zeven stuks. De oliefutures zijn in juli gestegen.....met een stijging van WTI van meer dan 8 procent en Brent met bijna 7 procent, waardoor de verliezen tot nu toe zijn teruggebracht tot circa 1,5 procent en 6 procent. De zwakte van de prijzen voor ruwe olie in 2023 wordt toegeschreven aan de zorg dat renteverhogingen door centrale banken wereldwijd een scherpe economische neergang zullen veroorzaken, terwijl een teleurstellend herstel van China na het opheffen van de strikte coronavirusbeperkingen ook op de markt drukte. De verwachting dat centrale banken bijna aan het einde van hun cycli van renteverhogingen zijn en dat de economie veerkrachtiger zou kunnen blijken te zijn dan werd gedacht, ging gepaard met het herstel van ruwe olie. Productieverlagingen van Saoedi-Arabië en Rusland beginnen ook effect te sorteren, te midden verwachtingen dat de markt in de tweede helft van het jaar te maken zal krijgen met tekorten. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent, ofwel 1,42 dollar, hoger op 77,07 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

