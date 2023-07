Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.554,75 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.340,49 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 14.116,66 punten. Wall Street steeg vrijdag, wat wees op een positieve afsluiting van de week en op stabilisatie van de markt na een door techfondsen geleide verkoopgolf in de vorige sessie. Intussen verschuift de focus naar het rentebesluit van de Federal Reserve van aanstaande woensdag. "De Fed zal op 26 juli zijn verkrappingsbeleid hervatten. De inflatie neemt af, maar blijft ruim boven de doelstelling en met een krappe arbeidsmarkt en veerkrachtige bedrijvigheid kunnen de Fed-functionarissen het gevoel hebben dat ze geen enkel risico kunnen nemen. De Fed zal het vooruitzicht van verdere verhogingen herhalen, maar we betwijfelen of dit wordt doorgezet", zei ING. De euro/dollar noteerde op 1,1126. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1130 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1128 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager. Op macro-economisch vlak staan vrijdag een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Chicago Fed-index, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van juli later op de dag. Bedrijfsnieuws Netflix daalde vrijdag 2,6 procent, terwijl Tesla 1,5 procent steeg. Een dag eerder sloten beide fondsen nog 9 tot 10 procent lager na kwartaalcijfers. Johnson & Johnson was donderdag een duidelijke stijger na het verhogen van de outlook. Vrijdag noteerde het aandeel 1,2 procent hoger. PPG Industries heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat er in het tweede kwartaal een recordomzet werd behaald. Dit bleek donderdagavond laat uit de cijfers van de concurrent van AkzoNobel. Het aandeel steeg 0,7 procent. American Express heeft in het tweede kwartaal 12 procent meer omgezet, omdat Amerikanen nog altijd meer uitgaven aan reizen, vermaak en restaurants. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf, dat zijn outlook handhaafde. De omzet stelde evenwel teleur. Het aandeel verloor 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

