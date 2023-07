Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 465,40 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 16.177,22 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 7.432,77 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.663,73 punten. De markt kreeg vrijdag een reeks gemengde bedrijfsresultaten te verwerken, terwijl wordt uitgekeken naar de rentebesluiten van centrale banken volgende week. Societe Generale zei dat zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank klaar staan om volgende week de rente te verhogen en de deur open te houden voor meer. "De Fed zal waarschijnlijk, na de renteverhoging, vasthouden aan zijn agressieve standpunt", zei de bank. Ondertussen zal de ECB hoogstwaarschijnlijk de deur openhouden voor een renteverhoging in september, voegde Societe Generale eraan toe. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse detailhandelsverkopen in juni op maandbasis met 0,7 procent zijn gestegen. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1120. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1131 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1128 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot een procent hoger. Bedrijfsnieuws SAP heeft zijn vooruitzichten voor de operationele winst in heel 2023 iets naar boven bijgesteld, maar werd wel wat negatiever over de cloudactiviteiten. Voor 2023 verwacht SAP een operationele winst bij constante valutakoersen tussen 8,65 miljard en 8,95 miljard euro, waar voorheen werd uitgegaan van een bandbreedte van 8,6 tot 8,9 miljard euro. De omzetverwachting voor de cloudactiviteiten werd wel wat verlaagd. Over het tweede kwartaal liepen de omzet en de winstgevendheid flink op. Het aandeel daalde 4,2 procent. Delivery Hero heeft het resterende belang van 37 procent in Hungerstation verworven voor een bedrag van 297 miljoen dollar. Het aandeel won 0,8 procent. In Parijs won L'Oreal 2,5 procent, Hermes steeg 1,9 procent, terwijl Thales 4,5 procent verloor. In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een winst van 7,2 procent. Zalando won 2,8 procent. Heidelberg daalde 1,6 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger 4.550,15 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

