Damrak positiever richting weekend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger geëindigd. De AEX steeg 0,5 procent op 773,75 punten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen wees op de optie-expiratie. "Die zorgt ditmaal mogelijk voor extra veel beweging, omdat aanstaande maandag de herbalancering van de Nasdaq-100 plaatsvindt", aldus Blekemolen. Op weekbasis verloor de Amsterdamse hoofdindex meer dan een half procent, waarbij vooral halfgeleideraandelen de gebeten hond waren. Tech stond afgelopen week wereldwijd onder druk, wat niet zo vreemd is na de recente rally, zeiden marktkenners. Komende week kunnen beleggers aan de slag met een nieuwe stroom aan bedrijfscijfers op het Damrak, maar zal ook veel aandacht uitgaan naar de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag. Voor beide rentebesluiten wordt een verhoging met 25 basispunten verwacht. "De verhoging kan de laatste zijn van de Fed in 2023", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die stelt dat dit mogelijk ook de druk van de ketel haalt voor de ECB. De macro-economische agenda was vrijdag nagenoeg leeg. Maandag staan er samengestelde inkoopdata op het programma. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1120. WTI-olie werd ongeveer een procent duurder ten opzichte van donderdag. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wisten halfgeleideraandelen vrijdag deels te herstellen. ASML steeg bijna een procent. Besi ging aan kop met een plus van bijna 2 procent, voor Heineken en RELX. ASMI daalde licht. DSM-Firmenich leverde meer dan een procent in bij een slotkoers van 101 euro. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat JPMorgan het advies voor DSM-Firmenich verlaagde van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 88,00 euro. ArcelorMittal was de sterkste daler in de AEX, met een verlies van bijna anderhalf procent. Financials zaten in de lift, met een bescheiden plus voor NN Group en meer overtuigende winsten voor ASR en ING. Berenberg noemde NN "opmerkelijk ondergewaardeerd". In de AMX won Air France-KLM 1,5 procent en Eurocommercial bijna 3 procent. Corbion en Aperam leverden gemiddeld circa een procent in en Fugro daalde zelfs meer dan anderhalf procent. In de AScX konden de cijfers van Wereldhave op goedkeuring van beleggers rekenen. Het vastgoedfonds won bijna 4 procent. Volgens ING waren de cijfers goed. Ebusco, Azerion en Heijmans stonden onder druk. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger. Bron: ABM Financial News

