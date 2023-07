Beursblik: CM.com boekt waarschijnlijk hogere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in de eerste helft van 2023 waarschijnlijk een hogere winst en omzet geboekt. Dit verwacht analist Thymen Rundberg van ING, wiens ramingen voor de halfjaarcijfers van het mobiele betaal- en communicatieplatform grotendeels in lijn zijn met de consensus. Rundberg voorziet een omzet van 143 miljoen euro, in vergelijking met 135,9 miljoen euro dezelfde periode een jaar eerder. Hij raamt de bruto winst op 39 miljoen euro, tegen 35,2 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De EBITDA wordt geschat op 4 miljoen euro negatief, versus 11,6 miljoen euro negatief in de eerste jaarhelft van 2022. De consensus gaat uit van een brutowinst van 38 miljoen euro op een omzet van 142 miljoen euro, terwijl de EBITDA wordt geraamd op 5 miljoen euro negatief. Met het wegvallen van coronavirusgerelateerde effecten in de jaarlijkse vergelijkingsbasis [vanaf het tweede kwartaal] in 2023 verwacht Rundberg dat het bedrijf een omzetgroei kan rapporteren in het tweede kwartaal van 10 procent. De analist voorziet in de eerste jaarhelft een groei van 48 procent bij Ticketing. De groei bij SaaS en Payments wordt geraamd op respectievelijk 28 en 20 procent. Bij CPaas wordt met het wegvallen van coronavirusgerelateerde effecten in het tweede kwartaal een genormaliseerde groei van 1 procent voorzien. De analist zei met name uit te kijken naar de verwachtingen van het concern voor het hele boekjaar. Hoewel het concern sinds 2022 geen richtlijnen meer afgeeft voor de omzegroei, zei het bedrijf wel dat de onderliggende groeitrend zich zou moeten voortzetten. "Tijdens de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal herhaalde het bedrijf zijn doelstelling van een positieve EBITDA eind 2023 en een positieve kasstroom eind 2024", zei Rundberg. Ander punt van focus is volgens de analist onder meer de voortgang bij het verlagen van de bedrijfskosten. Het sofwarebedrijf publiceert dinsdag zijn halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.