Beursblik: lagere omzet ASMI verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het tweede kwartaal van 2023 vermoedelijk een lagere omzet behaald dan een kwartaal eerder, hoewel op jaarbasis wel sprake zou zijn van een behoorlijke stijging. Dit is de verwachting van het bedrijf zelf en van analisten. Voor het tweede kwartaal rekent ASMI zelf op een omzet van 650 miljoen tot 690 miljoen euro, nadat in het eerste kwartaal een omzet van 710 miljoen euro werd behaald. In het tweede kwartaal van 2022 werd een omzet behaald van 559,5 miljoen euro. De analistenconsensus rekent op 677 miljoen euro en ING zit daar nog boven, met 682 miljoen euro. Het aantal nieuwe orders moet volgens de consensus uitkomen op 550 miljoen euro, terwijl ING rekent op 580 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het aantal nieuwe orders uit op 647 miljoen euro. In het tweede kwartaal een jaar geleden was dit bijna 943 miljoen euro. Verder verwacht ING een operationele winst van 181 miljoen euro, net boven de consensus van 176 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2022 kwam de operationele winst uit op bijna 148 miljoen euro. Onder de streep bleef destijds bijna 164 miljoen euro over. Voor het tweede kwartaal van 2023 rekent de markt op 154 miljoen euro. De brutomarge zou volgens de analistenconsensus licht zijn verbeterd, van 47,5 naar 47,8 procent. Outlook Voor 2023 verwacht ASMI een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE. Die verwachting hangt samen met een verwachte daling van de investeringen in wafer-apparatuur met een percentage dat richting 20 procent zal oplopen, volgens de huidige voorspellingen. Eerder dacht ASMI nog dat deze markt mogelijk circa 15 tot 20 procent zou kunnen krimpen. ASMI denkt de markt nog wel te kunnen overtreffen dit jaar. De bestedingen in de logic/foundry markt voor geavanceerde nodes zullen naar verwachting nog altijd op een goed niveau liggen, stelde ASMI, maar wel lager dan eerder werd voorzien, vooral in de tweede helft van het jaar. Daar staat tegenover dat er voor de oude node-segmenten sterkere investeringen worden verwacht. Volgens ING is de outlook van ASMI voor de tweede jaarhelft conservatief, maar de cijfers van ASML, eerder deze week, laten zien dat de logic markt nog niet aan het herstellen is, aldus de analisten. "Wij denken dat opmerkingen over wat wij zien als gezonde gezonde langetermijnvooruitzichten hoogstwaarschijnlijk worden bewaard voor de beleggersdag op 26 september", aldus ING. Barclays waarschuwde in een vooruitblik voor een "volatiel" cijferseizoen voor de halfgeleidersector. Door de hype rond AI hebben de aandelen dit jaar bovengemiddeld goed gepresteerd. Toch denkt Barclays dat AI maar een beperkte impact zal hebben op de taxaties voor 2023 en zelfs voor 2024. ASMI opent dinsdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteert vrijdag 0,6 procent lager op 386,10 euro. Bron: ABM Financial News

