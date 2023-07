Wall Street richting hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren in aanloop naar de openingsbel tot 0,3 procent in het groen. De Nasdaq-future staat 0,6 procent hoger. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx sluit de nodige volatiliteit vrijdag niet uit, vanwege de optie-expiratie. "Die zorgt ditmaal mogelijk voor extra veel beweging, omdat aanstaande maandag de herbalancering van de Nasdaq-100 plaatsvindt", aldus Blekemolen. Zo'n 2,3 biljoen dollar aan opties voor Amerikaanse beursnoteringen zal vrijdag expireren. Op weekbasis lijkt met name de Dow Jones-index een mooie winst te gaan boeken, terwijl de Nasdaq onder druk staat nadat de resultaten van zwaargewichten Tesla en Netflix eerder deze week tegenvielen. "We zien eindelijk de rotatie naar waarde", volgens Paul Nolte, marktstrateeg bij Murphy & Sylvest Wealth Management. "De Dow haalt de S&P 500 en de Nasdaq in." Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,1124. WTI-olie is ruim een procent duurder dan donderdag en kost 76,69 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Na de verliezen van 9 tot 10 procent van donderdag lijken Netflix en Tesla vrijdag licht te gaan herstellen. Johnson & Johnson was donderdag een duidelijke stijger na het verhogen van de outlook. Vrijdag in de handel voorbeurs noteert het aandeel licht lager. PPG Industries heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat er in het tweede kwartaal een recordomzet werd behaald. Dit bleek donderdagavond laat uit de cijfers van de concurrent van AkzoNobel. Het aandeel lijkt toch 2,5 procent lager te gaan openen. American Express heeft in het tweede kwartaal 12 procent meer omgezet, omdat Amerikanen nog altijd meer uitgaven aan reizen, vermaak en restaurants. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf, dat zijn outlook handhaafde. De omzet stelde evenwel teleur en dus daalt het aandeel in de voorbeurshandel bijna 4 procent. Slotstanden De S&P 500 index daalde donderdag 0,7 procent tot 4.534,87 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.225,18 punten en de Nasdaq sloot 2 procent lager op 14.063,31 punten. Bron: ABM Financial News

