Winstontwikkeling American Express beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het tweede kwartaal 12 procent meer omgezet, omdat Amerikanen nog altijd meer uitgaven aan reizen, vermaak en restaurants. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf. De nettowinst van 2,174 miljard dollar was hoger dan de 1,964 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel steeg de winst van 2,57 naar 2,89 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet vooraf rekenden op een winst van 2,82 dollar. De omzet, exclusief rentekosten, steeg met 12 procent van bijna 13,4 naar ruim 15 miljard dollar. Dit was minder dan de 15,4 miljard dollar die was voorzien door analisten. Het creditcardbedrijf nam een voorziening van 1,2 miljard dollar voor verliezen op oninbare leningen. Een jaar eerder lag de voorziening op 410 miljoen dollar. De kosten stegen afgelopen kwartaal met 7 procent tot 11,1 miljard dollar, net als een kwartaal eerder, onder andere door hogere kosten om klanten te verleiden tot het doen van uitgaven en een groter gebruik van opgespaarde punten voor kortingen op reizen. Veel Amerikanen hebben punten opgespaard tijdens de pandemie en zijn die punten nu aan het opmaken. Outlook Het bedrijf hield de outlook uit januari van dit jaar voor 2023 intact en verwacht nog altijd een winst per aandeel tussen 11,00 en 11,40 dollar en een omzetgroei van 15 tot 17 procent. De koers van het aandeel American Express lijkt vrijdag 2,2 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

