PPG verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat er in het tweede kwartaal een recordomzet werd behaald. Dit bleek donderdagavond laat uit de cijfers van de concurrent van AkzoNobel.

Chief Executive Tim Knavish schreef de kracht van het bedrijf in de auto- en luchtvaartsector toe aan het resultaat. Hij zei te verwachten dat de vraag in China, een van PPG's grootste markten, zal verbeteren, terwijl de verfverkopen in de VS zouden kunnen vertragen door een lagere verkoop van bestaande woningen.

"We hebben uitstekende vooruitgang geboekt bij het herstel van de brutowinstmarges in de richting van ons historische profiel", zei de topman, waarbij hij wees op de margeverbetering per segment met 330 basispunten op jaarbasis.

In het tweede kwartaal behaalde PPG een omzet van bijna 4,9 miljard dollar, van 4,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De nettowinst verbeterde op jaarbasis met 11 procent, van 443 naar 490 miljoen dollar. De winst per aandeel steeg van 1,86 naar 2,06 dollar, terwijl de aangepaste winst van 2,25 dollar beter was dan de 2,14 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.

Outlook

Voor het lopende kwartaal verwacht PPG een aangepaste winst per aandeel van 1,85 tot 1,95 dollar.

Voor heel 2023 wordt nu gerekend op een aangepaste winst van 7,28 tot 7,48 dollar. Dat was eerder 6,95 tot 7,25 dollar per aandeel.

Analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel in 2023 van 7,30 dollar.

In de handel nabeurs verloor PPG donderdag 2 procent. In de elektronische handel vrijdag wordt nog niet in het aandeel gehandeld.