Valuta: euro verder omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager ten opzichte van de notering een etmaal eerder. "De belangrijkste stimulans voor de dollar was de onverwachte daling van het aantal wekelijkse steunaanvragen, die donderdag naar buiten kwamen", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarmee liep de dollarindex 0,76 procent op en verwacht nu 96 procent van de markt dat de rente door de Fed aanstaande woensdag weer met 25 procent wordt verhoogd. Voor de keer erna ligt de verwachting op een verhoging overigens op 17 procent", aldus Erdmann. Met een verder lege agenda lijkt de markt zich nu al op te maken voor in eerste instantie de inkoopmanagersindices over juli die aanstaande maandag voor Japan, de eurozone, het VK en de VS naar buiten komen, om vervolgens zich geheel te concentreren op het rentebesluit van de Fed van woensdag en van de ECB van donderdag. Voor wat betreft de Bank of England gaf ABN AMRO aan dat tot deze week de markt verwachtte dat de beleidsrente, die nu op 5 procent staat, staat eind dit jaar op 6 procent zou uitkomen. Na de inflatiecijfers is dit nu 5,8 procent. ABN AMRO verwacht nog eens 50 tot 75 basispunten aan renteverhogingen dit jaar en bescheiden renteverlagingen vanaf de tweede helft van volgend jaar. "De lager dan verwachte inflatiecijfers hebben een halt toegeroepen aan de rally van het Britse pond en zelfs een ommekeer veroorzaakt in het euro/sterling-paar", zo stelde de bank vast. "Volgens ons zullen de verwachtingen waarschijnlijk verder worden bijgesteld. Dit zal dit jaar waarschijnlijk negatief doorwerken op het pond, vooral ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Voor volgend jaar verwachten we dat zowel de Fed als de ECB aanzienlijk zullen versoepelen, veel meer dan de Bank of England", aldus ABN AMRO. De Britse detailhandelsverkopen stegen over juni meer dan verwacht. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1131 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8650 Britse pond. Het Britse pond noteerde eveneens vlak op 1,2869 dollar. Bron: ABM Financial News

