AEX blijft dicht bij huis, cijfers Wereldhave goed ontvangen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend fractioneel hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 770,84 punten. "Big Tech wordt duidelijk afgestraft, maar waardeaandelen staan momenteel juist in de schijnwerpers", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Analisten van SEB wezen op de nodige tegenvallers vanuit de technologiesector. Zo waarschuwde CEO Elon Musk van Tesla dat hij de prijzen verder moet verlagen, terwijl Netflix in het tweede kwartaal een tegenvallende omzet boekte. Het aandeel Tesla maakte een koersval van 9,7 procent, terwijl Netflix 8,4 procent prijsgaf. Beide aandelen lijken zich op te maken voor een herstel vanmiddag. Blekemolen sluit de nodige volatiliteit vanmiddag niet uit, vanwege de optie-expiratie. "Dat zorgt ditmaal mogelijk voor extra veel beweging, omdat aanstaande maandag de herbalancering van de Nasdaq-100 plaatsvindt", aldus Blekemolen. De speciale herbalancering van de index is bedoeld om de dominantie van enkele big tech aandelen te verminderen. "Indexfondsen en ETF-aanbieders zullen mogelijk gebruikmaken van deze laatste dag om de portefeuilles in lijn te brengen met de benchmark voordat de veranderingen maandag van kracht worden." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1130. De olieprijzen stegen een half procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wogen de ‘chippers’ wederom op de koersvorming. ASML en ASMI verloren licht terrein nadat een deel van de openingsverliezen werd weggewerkt. DSM-Firmenich was met 2 procent de grootste daler op 100,36 euro. Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat JPMorgan het advies voor DSM-Firmenich verlaagde van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 88,00 euro. UMG, ASR, NN Group en RELX gingen aan kop met winsten van 1 tot 2 procent. Berenberg noemde NN "opmerkelijk ondergewaardeerd". In de AMX won Air France-KLM ruim 2 procent. Corbion en Aperam leverden rond een procent in. In de AScX konden de cijfers van Wereldhave op goedkeuring van beleggers rekenen. Het vastgoedfonds won 3,5 procent. Volgens ING waren de cijfers goed. Heijmans en SIf daalden rond een procent. Bron: ABM Financial News

