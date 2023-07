ING: goede halfjaarresultaten Wereldhave Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in de eerste helft van 2023 bevredigende resultaten geboekt, die iets beter waren dan verwacht en een sterke autonome groeitrend laten zien. Dit oordeelde analist Francesca Ferragina van ING vrijdag in een rapport. De nettohuurinkomsten stegen met 12,3 procent, waarvan 11,4 procent op autonome basis werd gerealiseerd. Wereldhave profiteerde hier van de hogere inflatie. Ook zag Ferragina het directe resultaat met bijna 10 procent aantrekken, overeenkomstig de omzet. Verder merkte de analist op dat de waardering van de portefeuille voor het eerst sinds 2015 is gestegen, aangejaagd door een indexatie van de huren en de uitrol van de Full Service-strategie. Een punt van aandacht blijft de "vrij hoge" schuldratio van 44 procent, mede vanwege een dividendbetaling en 40 miljoen euro aan investeringen. Wereldhave verwacht dat de schuldratio in de tweede jaarhelft daalt, vanwege minder investeringen en vertraagde winsten. Een desinvestering van de twee resterende panden in Frankrijk zou volgens de analist gunstig zijn, maar is wel moeilijk te realiseren in het huidige klimaat. De outlook oogt volgens Ferragina realistisch. ING handhaafde het Houden advies op Wereldhave met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 3,9 procent tot 15,90 euro. Bron: ABM Financial News

