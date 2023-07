Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt Amerikaans winkelcentrum Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft het Westfield Mission Valley winkelcentrum in San Diego, Californië verkocht voor 290 miljoen dollar. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdag bekend. Het winkelcentrum bestaat uit twee percelen. Kopers zijn Lowe Enterprises en Real Capital Solutions voor het ene perceel en Sunbelt Investment Holdings voor het andere. Het rendement op de transactie bedraagt in aanvang 8,5 procent. De bezettingsgraad van de percelen ligt op 71 procent. Bron: ABM Financial News

