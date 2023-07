Britse detailhandelsverkopen harder dan verwacht gestegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in juni harder gestegen dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek. De volumes liepen op maandbasis met 0,7 procent op, na een plus van 0,1 procent in mei. Er werd door economen een stijging van 0,2 procent voorzien voor juni. Op jaarbasis was er in juni sprake van een volumedaling van 1,0 procent, tegen een door analisten verwachte stijging van 1,5 procent. De volumes lagen in juni 0,2 procent lager ten opzichte van februari 2020, net voor de uitbraak van de coronacrisis. De waarde was daarentegen 17,9 procent hoger. Bron: ABM Financial News

