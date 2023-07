Nipt lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat vrijdag vermoedelijk licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Donderdag koerste de AEX index onder aanvoering van halfgeleiders, die een relatief zware weging in de index hebben, 0,7 procent lager op een slotstand van 769,62 punten. Verzekeraars hadden wel een goede dag.

Cijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC konden de Europese techsector geen steun in de rug geven, hoewel de resultaten volgens investment manager Simon Wiersma van ING beter waren dan gevreesd. Desondanks daalde de winst van TSMC in het tweede kwartaal met liefst 23 procent, vanwege vooral hoge voorraden bij klanten, en de chipproducent voorziet nu dat het herstel een kwartaal later op gang zal komen.

Op Wall Street drukten daarnaast negatief ontvangen kwartaalrapportages van Tesla en Netflix, woensdag nabeurs, op het sentiment. Techbeurs Nasdaq sloot donderdag zelfs ruim twee procent lager, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist een half procent in het groen noteerde.

Op weekbasis liggen opnieuw wel winsten in het verschiet voor de Dow Jones index en S&P 500, terwijl de Nasdaq die mogelijk zal verspelen.

"Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken. De verwachtingen voor deze [tech-] bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen", aldus Wiersma van ING.

Ook de Aziatische aandelenmarkten koersen vanochtend verdeeld en de beurzen blijven dicht bij huis. In Japan werd bekend dat de kerninflatie in juni conform verwachting is uitgekomen op 3,3 procent. Op maandbasis stegen de prijzen in juni met 0,2 procent na een stabilisering in mei.

De Amerikaanse olie-future zit daarnaast vanochtend in de lift met een stijging van krap een procent, na een stijging van krap een half procent donderdagavond in New York op 54,63 dollar per vat.

De dollar sterkt weer aan ten opzichte van de euro, na een periode van zwakte vanwege de dalende Amerikaanse inflatie, en de daardoor neerwaarts bijgestelde renteverwachtingen. Het muntpaar noteerde vanochtend op 1,1137, na een piek op 1,1276 woensdag.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de cijfers van American Express en PPG.

Bedrijfsnieuws

Vastgoedfonds Wereldhave heeft de resultaten in de eerste helft van 2023 zien aantrekken, dankzij onder meer de indexering van de huren met de hoge inflatie, en handhaafde de outlook.

Beter Bed boekte in de eerst helft van 2023 meer omzet en zag de nettowinst ruimschoots verdubbelen. Dit bleek uit de jaarresultaten van de uitbater van matrassenketens die naar alle verwachting wordt overgenomen door investeerder Torqx.

Handelaar Bert van de Pol van Today's Group merkte op dat JPMorgan het advies voor DSM-Firmenich verlaagde van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 88,00 euro.

De omzet van Hydratec steeg het afgelopen half jaar met 7,8 procent naar 133,7 miljoen euro. Ook de marge is met hetzelfde percentage toegenomen, zei het bedrijf uit Amersfoort.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,7 procent tot 4.534,87 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.225,18 punten en de Nasdaq sloot 2 procent lager op 14.063,31 punten.