Omzet Beter Bed omhoog

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in de eerst helft van 2023 meer omzet geboekt en de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen. Dit bleek vrijdag uit de jaarresultaten van de uitbater van matrassenketens. Op een vergelijkbare basis steeg de halfjaaromzet met 5,4 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2022, naar 118,4 miljoen euro. De omzet uit de Benelux steeg op vergelijkbare basis met 5,6 procent tot 111,3 miljoen euro, terwijl de omzet uit nieuwe activiteiten 7,1 miljoen euro bedroeg, hetgeen op vergelijkbare basis een groei betekende van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het orderboek daalde van 19,4 miljoen euro per 30 juni 2022 naar 16,6 miljoen per 30 juni dit jaar. Op een vergelijkbare basis daalde het orderboek in de Benelux in het tweede kwartaal met 1,8 procent. Deze daling schreef het bedrijf toe aan de relatief hoge temperaturen in het afgelopen kwartaal, waardoor de winkels minder bezoekers trokken. De brutowinst steeg over de verslagperiode met 7,0 procent naar 65,5 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat steeg van 13,7 miljoen naar 16,4 miljoen euro en het EBIT-resultaat van 3,7 miljoen naar 6,3 miljoen euro. Onderliggend kwam de EBITDA uit op 18,2 miljoen tegen 14,5 miljoen euro een jaar eerder en de EBIT op 8,1 miljoen tegen 4,4 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2022. Onder de streep steeg de nettowinst van 2,2 miljoen naar 4,6 miljoen euro. Bod Eerder deze maand deed investeerder Torqx een bod in contanten van 6,10 euro per aandeel Beter Bed. Het bod wordt al unaniem gesteund door het bestuur en raad van commissarissen van Beter Bed. Beter Bed gaf vrijdag aan dat Torqx het boekenonderzoek inmiddels heeft afgerond. Als de transactie daadwerkelijk plaatsvindt zal het op aandelen gebaseerde compensatieplan in contanten worden afgehandeld, waar circa 3 miljoen euro mee gemoeid zal zijn. Beide partijen verwachten dat de transactie uiterlijk begin 2024 wordt afgerond. Beter Bed deed geen concrete uitspraken over de verwachtingen voor het lopende jaar. Bron: ABM Financial News

