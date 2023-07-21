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Beursagenda: buitenlandse fondsen

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Beursagenda: buitenlandse fondsen
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 28 juli 2023:

VRIJDAG 21 JULI 2023
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 24 JULI 2023
08:00 Ryanair - Cijfers eerste kwartaal (VK)
22:00 NXP Semiconductors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DINSDAG 25 JULI 2023
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 26 JULI 2023
07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (fra)
07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)
00:00 GlaxoSMithKline - Cijfers tweede kwartaal (VK)

DONDERDAG 27 JULI 2023
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
08:00 Barclays - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Harley-Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 28 JULI 2023
07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
08:00 AstraZeneca - Cijfers tweede kwartaal (VK)
13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

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