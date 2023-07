Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een overwegend vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 71 punten voor de Duitse DAX en een min van 1 punt voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt lager te openen.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 463,93 punten, de Duitse DAX sloot 0,6 procent hoger op 16.204,22 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.384,91 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.646,05 punten.

Europese aandelenmarkten wisten donderdag overwegend hoger te sluiten. Met name de verzekeraars hadden een goede dag. Technologiefondsen hadden het daarentegen zwaarder. Cijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC konden de Europese techsector geen steun in de rug geven, hoewel de resultaten volgens investment manager Simon Wiersma van ING beter waren dan gevreesd.

Desondanks daalde de winst van TSMC in het tweede kwartaal met liefst 23 procent. De resultaten stonden onder druk als gevolg van een moeilijk wereldwijd economisch klimaat, waardoor de vraag naar chips afneemt.

Wiersma wees verder op de kwartaalcijfers van Tesla en Netflix woensdagavond, die niet goed werden ontvangen. Netflix gaf 8 procent aan waarde prijs, terwijl Tesla iets meer dan 4 procent verloor en ook donderdag staan de aandelen onder druk. "Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken", aldus Wiersma. "De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen."

"Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak was het consumentenvertrouwen in de eurozone licht verbeterd. De index die het vertrouwen weergeeft, verbeterde van -16,1 naar -15,1. Daarmee blijft het vertrouwen wel ruim onder het langjarige gemiddelde.

De Duitse producentenprijzen lieten in juni op jaarbasis een daling zien van 0,3 procent tegen een afname met 1,4 procent in mei op jaarbasis.

Het Franse ondernemersvertrouwen bleef in juli op 100 staan.

De euro/dollar noteerde op 1,1143. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1220 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1198 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,3 procent lager. Voor een vat Brentolie werd 79,11 dollar betaald.

Bedrijfsnieuws

Nokia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst flink onder druk zien staan, waarbij de macro-economische onzekerheid op de omzet uit netwerkinfrastructuur drukte en Amerikaanse klanten de hand op de knip hielden. De koers van het aandeel noteerde 0,6 procent hoger en sloot op 3,53 euro.

Easyjet schreef over het fiscale derde kwartaal weer zwarte cijfers , dankzij een gestegen passagiersvervoer. Desondanks sloot de koers 3,9 procent lager op 4,76 pond.

HelloFresh heeft zijn winstverwachtingen aangescherpt op basis van beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal, hoewel de omzet achterbleef bij de analistenconsensus. Dat meldde het bedrijf woensdagavond laat. Het aandeel sloot donderdag 7,1 procent lager.

In Brussel wist Barco 3 procent bij te schrijven en kon ArgenX opnieuw de recordstanden aan scherpen en steeg met 2,1 procent naar 478,80 euro. Melexis en Aedifica daalden beide met respectievelijk 1,9 en 2,6 procent.

Op de beurs van Parijs won AXA 2,7 procent, Sanofi steeg 2,4 procent, terwijl STMicroelectronics 1,51 procent verloor en Dassault 1,6 procent moest prijsgeven.

Fresenius steeg in Frankfurt met 6,8 procent. SAP en Infineon bungelde onderaan met een verlies van respectievelijk 1,3 en 2,0 procent.

In Amsterdam wist NN Group 2,3 procent bij te schrijven en verloren ASML en ASMI respectievelijk 4,9 en 5,7 procent



Euro STOXX 50 4.373,43 (+0,3%)

STOXX Europe 600 463,93 (+0,4%)

DAX 16.204,22 (+0,6%)

CAC 40 7.384,91 (+0,8%)

FTSE 100 7.646,05 (+0,8%)

SMI 11.201,55 (+0,7%)

AEX 769,62 (-0,7%)

BEL 20 3.776,22 (+0,7%)

FTSE MIB 28.815,75 (+0,4%)

IBEX 35 9.519,60 (+0,7%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een licht hogere opening tegemoet.

Wall Street sloot donderdag verdeeld.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 4.534,87 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.225,18 punten en de Nasdaq sloot 2 procent lager op 14.063,31 punten.



Op weekbasis liggen opnieuw wel winsten in het verschiet voor de Dow Jones index en S&P 500, terwijl de Nasdaq die mogelijk zal verspelen, door de tegenvallende resultaten van Netflix en Tesla die op de index drukken.

"Niet zo vreemd" na de rally in de afgelopen weken. De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. "Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen", aldus Simon Wiersma van ING.

De leidende indicatoren in de VS daalden in juni voor de vijftiende maand op rij, bleek uit actuele cijfers van The Conference Board. "Wij voorspellen dat de Amerikaanse economie van het derde kwartaal van 2023 tot het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk in een recessie zal verkeren", zei het onderzoeksbureau in een toelichting.

Volgens de Bank of America Global Fund Manager Survey verwacht 68 procent van de investeerders evenwel dat er in de komende 12 maanden een zachte landing zal plaatsvinden en 42 procent van de investeerders gelooft dat de adoptie van AI de winst voor bedrijven in de komende twee jaar zal verhogen.

Ook daalden de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten. Op maandbasis daalden de verkopen met 3,3 procent tot 4,16 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 4,20 miljoen woningen.

De zogeheten Philly Fed index steeg van -13,7 in juni naar -13,5 in juli. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -10,0. Verder daalden de wekelijkse steunaanvragen in de VS onverwacht, met 9.000 stuks tot 228.000.

De euro/dollar noteerde op 1,1130, terwijl een vat WTI-olie 0,4 procent duurder werd op 75,63 dollar.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs krijgen we meer te weten over de persoonlijke inkomens en de PCE-inflatie gedurende juni. Tijdens de handel wordt het consumentenvertrouwen in Michigan voor juli bekendgemaakt.

Bedrijfsnieuws

American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat het bedrijf in het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtrof. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend. Toch moest het aandeel 6,2 procent inleveren.

Johnson & Johnson heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit meldde het Amerikaanse farma- en consumentenproductenbedrijf donderdagmiddag. Het aandeel steeg 6,1 procent.

Tesla wist de winst- en omzetverwachting in het tweede kwartaal wel te overtreffen, maar de margeontwikkeling viel tegen. Het aandeel noteerde 9,7 procent lager.

Netflix wist in het afgelopen kwartaal veel meer nieuwe abonnees aan te trekken, maar de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel tegen. Het aandeel daalde 8,4 procent.

IBM behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, hoewel de omzet iets tegenviel. Het segment data en AI, dat voor de markt interessant is gezien de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie, groeide met 10 procent. Het aandeel noteerde 2,1 procent hoger.

ManpowerGroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en aanmerkelijk minder winst geboekt dan een jaar eerder. De Amerikaanse uitzender haalde de eigen winstprognose nog net, maar bleef met winst per aandeel wel onder de prognose van analisten. Het aandeel noteerde 7,3 procent lager.

Abbott Laboratories heeft in het afgelopen kwartaal lagere resultaten behaald, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Het aandeel noteerde 4,2 procent hoger.

Philip Morris heeft afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst behaald, hoewel de outlook wat mager was. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse tabaksfabrikant. Het aandeel verloor 0,6 procent.



S&P 500 index 4.534,87 (-0,7%)

Dow Jones index 35,225,18 (+0,5%)

Nasdaq Composite 14.063,31 (-2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 32.398,85 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.170,94 (+0,1%)

Hang Seng 19.064,85 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1138. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1128.

USD/JPY Yen 140,07

EUR/USD Euro 1,1138

EUR/JPY Yen 1156,01

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - Juni (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)