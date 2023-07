Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag hoger gesloten.



Een augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent hoger op 75,63 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.



De olieprijzen kropen licht omhoog geholpen door lagere voorraden ruwe olie, echter speculanten blijven terughoudend vanwege de verslechterende economie en zwakkere vraagvooruitzichten.



Woensdag daalden de prijzen nog, nadat uit de gegevens van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de Amerikaanse voorraden minder hard waren gedaald dan analisten hadden verwacht.



De olieprijzen die de afgelopen maanden in een dip zaten, braken deze maand eindelijk uit. Echter, in plaats van te blijven stijgen, beginnen ze te stagneren, zei Wael Makarem van online-broker Exness.



"De inspanningen van Saoedi-Arabië en Rusland om de productieniveaus te verlagen, hebben de prijzen kunnen boven de eerdere bandbreedte kunnen duwen", maar "aan de vraagzijde blijft het Chinese economische herstel echter zwakker dan eerder werd verwacht en kan dat een negatief effect hebben op de verwachtingen", aldus de analist. Bron: ABM Financial News

