Wall Street laat gemengd beeld zien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.547,49 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.310,13 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent lager op 14.138,15 punten.

Op weekbasis liggen opnieuw wel winsten in het verschiet voor de Dow Jones index en S&P 500, terwijl de Nasdaq die mogelijk zal verspelen, door de tegenvallende resultaten van Netflix en Tesla die op de index drukken.

"Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken. De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen", aldus Simon Wiersma van ING.

De leidende indicatoren in de VS daalden in juni voor de vijftiende maand op rij, bleek uit actuele cijfers van The Conference Board. "Wij voorspellen dat de Amerikaanse economie van het derde kwartaal van 2023 tot het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk in een recessie zal verkeren", zei het onderzoeksbureau in een toelichting.

Volgens de Bank of America Global Fund Manager Survey verwacht 68 procent van de investeerders evenwel dat er in de komende 12 maanden een zachte landing zal plaatsvinden en 42 procent van de investeerders gelooft dat de adoptie van AI de winst voor bedrijven in de komende twee jaar zal verhogen.

Ook daalden de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten. Op maandbasis daalden de verkopen met 3,3 procent tot 4,16 miljoen woningen geannualiseerd. Er was vooraf door economen gerekend op 4,20 miljoen woningen.

De zogeheten Philly Fed index steeg van -13,7 in juni naar -13,5 in juli. Er was vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -10,0. Verder daalden de wekelijkse steunaanvragen in de VS onverwacht, met 9.000 stuks tot 228.000.

De euro/dollar noteerde op 1,1124, terwijl een vat WTI-olie 0,9 procent duurder werd op 76,00 dollar.

Bedrijfsnieuws

American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat het bedrijf in het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtrof. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend. Het aandeel noteerde 5,6 procent lager.

Johnson & Johnson heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en verhoogt de outlook voor heel het jaar. Dit meldde het Amerikaanse farma- en consumentenproductenbedrijf donderdagmiddag. Het aandeel steeg 6,1 procent.

Tesla wist de winst- en omzetverwachting in het tweede kwartaal wel te overtreffen, maar de margeontwikkeling viel tegen. Het aandeel noteerde 9 procent lager.

Netflix wist in het afgelopen kwartaal veel meer nieuwe abonnees aan te trekken, maar de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel tegen. Het aandeel daalde 8,8 procent.

IBM behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, hoewel de omzet iets tegenviel. Het segment data en AI, dat voor de markt interessant is gezien de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie, groeide met 10 procent. Het aandeel noteerde 2,8 procent hoger.

ManpowerGroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en beduidend minder winst geboekt dan een jaar eerder. De Amerikaanse uitzender haalde de eigen winstprognose nog net, maar bleef met winst per aandeel wel onder de prognose van analisten. Het aandeel noteerde 6,5 procent lager.

Abbott Laboratories heeft in het afgelopen kwartaal lagere resultaten behaald, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Het aandeel noteerde 4,3 procent hoger.

Philip Morris heeft afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst behaald, hoewel de outlook wat mager was. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse tabaksfabrikant. Het aandeel handelde nagenoeg onveranderd op 98,66 dollar.