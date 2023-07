Philip Morris verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst en omzet behaald, terwijl de outlook wat mager is. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse tabaksfabrikant. In het tweede kwartaal daalde de nettowinst van 1,43 tot 1,01 dollar per aandeel, terwijl de aangepaste winst steeg van 1,48 naar 1,60 dollar per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,50 dollar. De omzet steeg met 14,5 procent op jaarbasis naar 8,97 miljard dollar, waar de markt rekende op 8,67 miljard dollar. De verkoop van sigaretten daalde licht tot ruim 157 miljard units, terwijl de verkoop van e-sigaretten met 26,6 procent toenam naar 31,4 miljard units. Outlook Voor heel 2023 rekent Philip Morris op een aangepaste winst per aandeel van 6,13 tot 6,22 dollar, waar de FactSet-consensus uitgaat van 6,24 dollar. De verkoopvolumes, exclusief China, dalen vermoedelijk met 0,5 tot 1,5 procent, verwacht het bedrijf. Het aandeel noteert donderdag voorbeurs licht hoger. Bron: ABM Financial News

