Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een overwegend lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren in aanloop naar de openingsbel 0,2 procent in het rood.

De Nasdaq lijkt tot 0,7 procent lager te gaan openen, nadat zwaargewichten Tesla en Netflix woensdagavond teleur stelden met hun kwartaalcijfers.

Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets is de margedaling bij Tesla evenwel geen verrassing. CEO Elon Musk voerde dit jaar prijsverlagingen door, toen er signalen waren van afnemende vraag juist op het moment dat Tesla de productie wereldwijd opvoerde.

"Handelaren moeten ook aandacht besteden aan de enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling die Tesla doet, die in de eerste plaats bedoeld zijn om toegang te krijgen tot een deel van de EV-markt waar het een veel gezondere marge en exclusiviteit zal hebben", volgens Aslam.

Over Netflix zegt de marktanalist dat wanneer de economische omstandigheden verbeteren, de abonneegroei bij de streamingdienst dit ook zal doen. Verder was de verbetering van de vrije kasstroom bij Netflix indrukwekkend, aldus Aslam.

Voor het bredere economische beeld kijken beleggers in New York vandaag naar de wekelijkse steunaanvragen uit de VS. Die bleken afgelopen week onverwacht gedaald, met 9.000 stuks tot 228.000.

"Dit cijfer begint veel aandacht te krijgen van handelaren, omdat ze de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten blijven houden. Een zwakke arbeidsmarkt betekent dat het land een harde landing tegemoet zou kunnen zien", volgens Aslam.

De economie in de regio Philadelphia is in juli opnieuw gekrompen. De zogeheten Philly Fed-index steeg weliswaar mondjesmaat van -13,7 tot -13,5, maar bleef negatief en ook ver onder de verwachte verbetering tot -10,0.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag nog aandacht voor de bestaande woningverkopen in juni en de leidende indicatoren in dezelfde maand.

De euro/dollar noteert donderdagmiddag op 1,1180. WTI-olie kost 75,50 dollar per vat en is daarmee iets duurder dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat het bedrijf in het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtrof. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend. Het aandeel noteert voorbeurs evenwel 1,5 procent lager.

Johnson & Johnson heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en verhoogt de outlook voor heel het jaar. Dit meldde het Amerikaanse farma- en consumentenproductenbedrijf donderdagmiddag. Het aandeel stijgt voorbeurs een half procent.

Tesla wist de winst- en omzetverwachting in het tweede kwartaal wel te overtreffen, maar de margeontwikkeling viel tegen. Het aandeel noteert in de voorbeurshandel ruim 4 procent lager.

Netflix wist in het afgelopen kwartaal veel meer nieuwe abonnees aan te trekken, maar de omzetverwachting voor het lopende kwartaal viel tegen. Het aandeel gaat donderdag een 6 procent lagere opening tegemoet.

IBM behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, hoewel de omzet iets tegenviel. Het segment data en AI, dat voor de markt interessant is gezien de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie, groeide met 10 procent. Het aandeel gaat donderdag vooralsnog een wel een lagere opening tegemoet, met een verlies van 1 procent in de voorbeurshandel.

ManpowerGroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en beduidend minder winst geboekt dan een jaar eerder. De Amerikaanse uitzender haalde de eigen winstprognose nog net, maar bleef met winst per aandeel wel onder de prognose van analisten. Het aandeel noteert voorbeurs ongewijzigd.

Abbott Laboratories heeft in het afgelopen kwartaal lagere resultaten behaald, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Het aandeel noteert in de voorbeurshandel een half procent hoger.

Philip Morris heeft afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst behaald, hoewel de outlook wat mager was. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse tabaksfabrikant. Het aandeel gaat een lichtgroene opening tegemoet.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.565,72 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.061,21 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.358,02 punten.