American Airlines verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots overtrof. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend.



De aandelen stonden niettemin 2 procent lager in de elektronische handel voorbeurs na de publicatie van de cijfers.



De nettowinst kwam uit op 1,3 miljard dollar, of 1,88 dollar per aandeel, tegen 476 miljoen dollar, of 0,68 dollar per aandeel een jaar eerder.



De aangepaste winst per aandeel was 1,92 dollar, tegen een consensusverwachting van 1,59 dollar volgens FactSet.



De omzet steeg van 13,4 miljard naar 14,1 miljard dollar, ruim hoger dan de 13,7 miljard dollar waar analisten gemiddeld op rekenden.



Voor het hele jaar voorziet American Airlines nu een aangepast winst van 3,00 tot 3,75 dollar per aandeel. Eerder mikte het bedrijf nog op 2,50 tot 3,50 dollar per aandeel.



"Ons bedrijf presteert op historisch sterke niveaus", stelde CEO Robert Isom. American Airlines wil in de rest van het jaar "voortbouwen op deze ontwikkeling en prioriteit blijven geven aan betrouwbaarheid, winstgevendheid, verantwoordelijkheid en verdere versterking van onze balans", aldus Isom.

Bron: ABM Financial News