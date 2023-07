Beursblik: weinig nieuwe leden voorzien bij Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft naar verwachting niet veel nieuwe leden kunnen verwelkomen in het tweede kwartaal, waardoor het bedrijf in de tweede helft van het jaar nog fors moet groeien om te voldoen aan de consensusverwachting. Dat stelt ING donderdag in een vooruitblik op de resultaten van de fitnessclubketen, die volgende week dinsdag verschijnen.

Analist Marc Zwartsenburg verwacht voor het tweede kwartaal een beperkte toename met 38.000 leden tot 3,64 miljoen, na de groei met 250.000 leden tot 3,60 miljoen in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal is meestal zwakker, licht de analist toe.

Om de consensusverwachting van 4,04 miljoen leden per eind dit jaar te halen, zouden er in de tweede helft van het jaar dus nog ongeveer 400.000 leden moeten bijkomen. Dit is volgens de analist haalbaar, omdat de tweede helft van het jaar vaak wat meer instroom heeft en er meer fitnessclubs bijkomen, maar het is wel uitdagend.

ING gaat uit van 32 nieuw geopende clubs in het tweede kwartaal, waarmee het eerste halfjaar op 100 nieuwe clubs uitkomt. De vraag is of dit tempo ook in 2024 wordt herhaald.

Sommige analisten zijn volgens Zwartsenburg te optimistisch over het EBITDA-resultaat voor het eerste halfjaar, met schattingen tussen 120 miljoen en 140 miljoen euro, terwijl ING zelf op 112 miljoen euro mikt. De analist wijst erop dat de hogere tarieven in de Benelux pas in februari werden doorgevoerd en alleen voor nieuwe leden. Ook was het bedrijf guller met promotie-acties.

Het rendement per klant zou uitkomen op 23,35 euro per maand in het tweede kwartaal, denkt ING, tegen 22,63 euro in het eerste kwartaal.

Outlook

ING verwacht een herhaling van de outlook van tenminste 1 miljard euro omzet in 2023. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.073,4 miljoen euro. Daarbij kan Basic-Fit laten weten dat de energiekosten op een wat lager niveau zijn vastgezet dan de 50.000 euro per club die het bedrijf eerder had voorzien. ING gaat zelf uit van 70.000 euro en als dat 45.000 zou blijken te zijn zou het resultaat 9 procent beter kunnen uitvallen.

De analistenconsensus gaat uit van 1.404 clubs aan het einde van dit jaar, met een EBITDA-resultaat van 519,5 miljoen euro, een onderliggend EBITDA-resultaat van 302 miljoen euro en een nettoresultaat van 45,0 miljoen euro.