Turkse centrale bank verhoogt rente verder

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente verder verhoogd, om de hoge inflatie terug te dringen. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend.



De rente werd verhoogd van 15,0 naar 17,5 procent.



"Recente indicatoren wijzen erop dat de toename van de onderliggende inflatiedruk in ons land voortduurt", stelde de centrale bank in een verklaring. Sterke binnenlandse vraag, hogere kosten van lonen en wisselkoersen en aanhoudend hoge prijsstijgingen van diensten zijn de voornaamste aanjagers.



De inflatie was in juni 38,21 procent, wat weliswaar iets lager was dan in mei, maar vergeleken met de voorgaande maand stegen de prijzen wel weer met 3,92 procent in juni.



De rentestap was kleiner dan gehoopt. De Turkse lira daalde voorafgaande aan het rentebesluit, op de verwachting dat de centrale bank niet hard genoeg zou ingrijpen.



ING ging uit van een renteverhoging met 500 basispunten tot 20 procent, gezien de toenemende prijsdruk. Analist Frantisek Taborsky stelde echter dat "risico's wijzen op een kleinere stap, gezien de signalen die de bank gaf van geleidelijkheid."



Een stap van 250 basispunten zet volgens analist Cagri Kutman van KNG Securities Turkey een sombere toon voor de verdere rentebesluiten dit jaar.



De lira stond donderdag na het rentebesluit op 0,0371 voor een dollar, een daling van 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

