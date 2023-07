Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt waarin steeds meer rekening wordt gehouden met een zachte landing van de Amerikaanse economie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 464,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 16.135,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.347,19 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.635,77 punten.

Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de Amerikaanse economie en over de Amerikaanse consument, zo stellen economen. Maar het gevoel dat een recessie kan worden vermeden, is nu bijna consensus op de markt.

Volgens de Bank of America Global Fund Manager Survey verwacht 68 procent van de investeerders dat er in de komende 12 maanden een zachte landing zal plaatsvinden en 42 procent van de investeerders gelooft dat de adoptie van AI de winst voor bedrijven in de komende twee jaar zal verhogen.

Vandaag gaat het kwartaalcijferseizoen verder met cijfers van onder andere Johnson & Johnson, American Airlines en Blackstone.

De Duitse producentenprijzen lieten in juni op jaarbasis een daling zien van 0,3 procent tegen een afname met 1,4 procent in mei op jaarbasis.

Het Franse ondernemersvertrouwen bleef in juli op 100 staan.

Vanmiddag gaat de aandacht in de Verenigde Staten uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de bestaande woningverkopen over juni en de leidende indicatoren over dezelfde maand.

In de eurozone volgt vandaag in de tweede helft van de middag het voorlopige consumentenvertrouwen over juli.

Olie noteerde donderdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 75,63 dollar, terwijl voor een september-future Brent 79,77 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1205. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1218 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1200 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Nokia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst flink onder druk zien staan, waarbij de macro-economische onzekerheid op de omzet uit netwerkinfrastructuur drukte en Amerikaanse klanten de hand op de knip hielden. De koers van het aandeel noteerde 0,5 procent lager.

Easyjet heeft over het fiscale derde kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, dankzij een gestegen passagiersvervoer. De koers van het aandeel noteerde 2,3 procent lager.

In Parijs en Frankfurt waren de koerswinsten dominant. In Amsterdam zagen de koersen van de aandelen van ASMI, ASMl en Besi in de AEX-index de verliezen echter oplopen naar respectievelijk 5,4, 3,4 en 2,7 procent. Vanochtend kwam TSMC met cijfers, waaruit bleek dat de winst in het afgelopen kwartaal onder druk stond.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.565,72 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.061,21 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.358,02 punten.