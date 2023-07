Valuta: euro neemt wat gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,12 dollar en daarmee iets lager dan een etmaal eerder, in een markt die zich geleidelijk aan voorbereidt op de rentebesluiten van volgende week door de Fed en de ECB.

"Het lijkt er op dat de valutamarkt al wat meer rekening houdt met nog één of twee renteverhogingen in de VS en de eurozone en dat het daar dan bij blijft", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "In combinatie met een zekere recessievrees en geopolitieke tegenwind zou je in de loop van de weken een beweging naar veiliger valuta als de dollar mogen verwachten. Wij zien de euro in elk geval niet op korte termijn nog richting de 1,13 dollar koersen", aldus de handelaar van Ebury.

Van der Meer stond donderdag vooraf al even stil bij het rentebesluit van vandaag door de Turkse centrale bank, die naar verwachting de rente nu verhoogt van 15 naar 20 procent. De euro noteerde donderdag boven de 30 Turkse lira.

De Duitse producentenprijzen lieten in juni op jaarbasis een daling zien van 0,3 procent tegen een afname met 1,4 procent in mei op jaarbasis.

Het Franse ondernemersvertrouwen bleef in juli op 100 staan.

Vanmiddag gaat de aandacht in de Verenigde Staten uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de bestaande woningverkopen over juni en de leidende indicatoren over dezelfde maand.

In de eurozone volgt vandaag in de tweede helft van de middag het voorlopige consumentenvertrouwen over juli.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1207 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8672 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2924 dollar.