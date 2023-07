Beursblik: ING verlaagt koersdoel Umicore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 36,00 naar 29,00 euro, op basis van lagere metaalprijzen die de recyclingtak raken, maar het Houden advies werd gehandhaafd. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport. Lagere prijzen voor PGM-metalen worden algemeen voorzien voor 2023, stelt analist Stijn Demeester. De doelstelling voor de EBITDA van 1,5 miljard euro van Umicore is mede gebaseerd op een bijdrage van circa 1 miljard euro van de onderdelen Catalysis en Recycling en gaat uit van een normalisering van de metaalprijzen boven de historische gemiddelde niveaus. Dit kan de financiële balans van Umicore uit evenwicht brengen, nu het bedrijf miljarden steekt in uitbreiding van batterijmaterialen, waar de kasstroom van de andere onderdelen voor zou worden gebruikt. Demeester blijft van mening dat de gedurfde investering van 5 miljard euro in materialen voor herlaadbare batterijen aanzienlijke risico's met zich meebrengt. Zo is er een kans dat de lithium-ijzer-fosfaatbatterijen (LFP) ook buiten China populairder worden. De toenemende acceptatie van LFP zou ten koste gaan van de nikkel-mangaan-kobalt (NMC) batterijen waar Umicore in actief is. Nu LFP ook buiten China terrein wint en de auto-industrie zich steeds meer op ijzergebaseerde chemische samenstellingen richt, kan de markt voor batterijen voor elektrische auto's een 'VHS versus Betamax-moment' beleven, volgens Demeester. Dat zou betekenen dat een ogenschijnlijk inferieure technologie uiteindelijk toch de standaard in de industrie wordt, vanwege een betere betaalbaarheid, betere beschikbaarheid van grondstoffen, langere levenscyclus en een verbeterde veiligheid. Dat zou de markt voor Umicore beperken en leiden tot prijsdruk in de Europese en Amerikaanse kathode-markten en op de toekomstige rendementen van de Umicore-divisie die zich richt op materialen voor batterijen. Bron: ABM Financial News

