Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 765,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport. Analist Michael Roeg verhoogde zijn omzetramingen voor de komende jaren met 1 tot 3 procent, maar merkte wel op dat zijn taxaties aan de onderkant lagen van de consensus die door Bloomberg werd samengesteld. Ook verwacht Roeg iets hogere kosten, maar deze verwachtingen werden niet zo fors opwaarts bijgesteld als de omzettaxaties, waardoor de analist onder de streep hogere operationele winsten voorziet voor de komende jaren. Ook de verwachtingen voor de aangepaste winst per aandeel gingen met 2 tot 6 procent omhoog voor de komende jaren. Als gevolg kwam Degroof uit op een hoger koersdoel. Het aandeel ASML koerste donderdag 3,9 procent lager op 626,70 euro. Bron: ABM Financial News

