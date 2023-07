Beursblik: omzet Sligro beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in de eerste helft van dit jaar de omzetverwachtingen overtroffen. Dit oordeelde Degroof Petercam donderdag in een eerste analyse van de halfjaarcijfers. De omzet over het eerste halfjaar van 2023 was met 1,403 miljard euro beter dan de door Degroof Petercam voorziene 1,376 miljard euro.



Analist Fernand de Boer was vooral te spreken over de verbetering in de volumes, die hij bemoedigend noemde. De EBIT van 4 miljoen euro kwam overeen met de verwachtingen van de bank. Degroof verwacht de taxaties te handhaven. Degroof Petercam heeft een Houden advies op het aandeel Sligro met een koersdoel van 18,00 euro. De koers van het aandeel Sligro noteerde donderdag op een rood Damrak 2,5 procent hoger op 16,68 euro. Bron: ABM Financial News

