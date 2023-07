Hoger resultaat voor AkzoNobel verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2023 naar verwachting een hoger resultaat en een vrijwel stabiele omzet geboekt. Dit blijkt uit de consensus die het bedrijf op 12 juli van dit jaar publiceerde. De analisten die bijdroegen aan de consensus rekenen op een aangepaste operationele winst van 311 miljoen euro tegenover 249 miljoen euro over dezelfde periode in 2022. Verder gaat de marktconsensus uit van een aangepast EBITDA van 403 miljoen euro in het tweede kwartaal, tegenover 337 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder en een nettowinst van 194 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal vorig jaar 106 miljoen euro. De omzet is naar verwachting licht opgelopen van 2,85 miljard naar 2,86 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde AkzoNobel een omzet van 2,66 miljard euro en een EBITDA van 317 miljoen euro. Barclays ziet als voornaamste risico bij AkzoNobel de hernieuwde prijsstijgingen voor petrochemische producten. Een verdere stijging van de euro kan volgens de bank tot nadelige gevolgen voor de resultaatvorming leiden. Tegelijkertijd kan een langere periode van lagere volumes de kasstroom onder druk zetten. AkzoNobel opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.