Easyjet schrijft weer zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet heeft over het fiscale derde kwartaal weer zwarte cijfers geschreven, dankzij een gestegen passagiersvervoer. Dat maakte de Britse vliegmaatschappij donderdag bekend. Het resultaat steeg in het kwartaal dat eindigde op 30 juni, van 114 miljoen pond negatief naar 203 miljoen pond positief bij een omzet van 2,36 miljard pond tegen 1,76 miljard pond over het derde kwartaal een jaar eerder.. Het aantal vluchten steeg van circa 140.000 in het derde kwartaal van 2022 naar bijna 147.000 afgelopen kwartaal, terwijl het aantal vervoerde passagiers steeg van 22,0 naar bijna 23,5 miljoen en het aantal bezette stoelen van 25,0 naar 26,2 miljoen. Outlook Voor de middellange termijn gaat de onderneming uit van een winst voor belasting van meer dan 100 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.