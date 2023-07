HelloFresh scherpt winstverwachtingen aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN) HelloFresh heeft zijn winstverwachtingen aangescherpt op basis van beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal, hoewel de omzet achterbleef bij de analistenconsensus. Dat meldde het bedrijf woensdagavond laat. De Duitse bezorger van maaltijdboxen verwacht dit kwartaal een aangepaste winst voor rente, belastingen, afwaarderingen en amortisatie van goodwill, EBITDA, van 185 miljoen tot 195 miljoen euro, terwijl de consensusverwachting die het bedrijf eerder opstelde op 145 miljoen euro rekent. Een jaar eerder was dit 146 miljoen euro. De kwartaalomzet zal rond 1,92 miljard euro liggen, terwijl analisten gemiddeld op 1,94 miljard rekenen. Het aangepaste EBITDA-resultaat is deels te danken aan lagere uitgaven aan marketing en een hogere gemiddelde waarde van bestellingen. HelloFresh verwacht in het derde en vierde kwartaal wel meer te spenderen. Voor heel 2023 verwacht het bedrijf nu een omzetgroei tegen constante valuta van 2 tot 8 procent, in plaats van 2 tot 10 procent, wat eerder de doelstelling was. De aangepaste EBITDA zal tussen 470 miljoen en 540 miljoen euro uitkomen, denkt HelloFresh, dat eerder nog een bandbreedte van 460 miljoen tot 540 miljoen euro aanhield. De consensusverwachting van analisten voor dit cijfer is volgens het bedrijf 489 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

