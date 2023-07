AEX start handelsdag vermoedelijk lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag sloot de AEX nog fractioneel in het groen op 775,037 punten. Indexzwaargewicht ASML drukte met een volatiel handelsverloop zijn stempel op de koersvorming van de hoofdindex.

De chipproducent koerste na rapportering van kwartaalcijfers, waarbij onder meer een outlookverhoging leidde tot positieve reacties van analisten, comfortabel in het groen, om vervolgens bij de start van de handel op Wall Street toch een duikvlucht te maken. Het aandeel sloot krap twee procent lager.

Wall Street koerste daarnaast donderdagavond vrij afwachtend in aanloop naar de rapportering van belangrijke bedrijfscijfers nabeurs. Wel wist de Dow Jones index met een plus van 0,3 procent voor de achtste achtereenvolgende handelsdag in het groen te sluiten. Dit was de langste winstreeks sinds september 2019.

De groeiende overtuiging dat de Federal Reserve het eind van zijn verkrappingscyclus nadert, en een positieve start van het cijferseizoen, liggen ten grondslag aan het positieve sentiment op Wall Street.

Donderdag nabeurs reageerden beleggers evenwel teleurgesteld op de cijfers van Netflix. De streamingdienst overtrof over het afgelopen kwartaal de verwachtingen, maar de omzetprognose voor het lopende kwartaal stelde teleur. Het aandeel koerste in de elektronische handel nabeurs acht procent lager, na een kleine plus in de reguliere handel.

Tesla verloor daarnaast nabeurs vier procent. De fabrikant van elektrische auto’s leek overtuigende cijfers te overleggen, maar in de telefonische toelichting op de cijfers waarschuwde topman Elon Musk dat de productie in het lopende kwartaal onder druk zal staan, vanwege werkzaamheden aan fabrieksverbeteringen.

IBM boekte ten slotte over het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte winst, terwijl de omzet iets onder de verwachting bleef, met name vanwege negatieve valuta-effecten. Het aandeel noteerde in de elektronische handel vrij vlak.

Vandaag komen onder meer Johnson & Johnson, ManpowerGroup en Philip Morris met cijfers door.

De Aziatische aandelenbeurzen laten vanochtend een verdeeld beeld zien met onder meer een winst voor de beurs in Hongkong van een half procent, terwijl Tokio meer dan een procent prijs geeft.

De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast woensdagavond in New York een half procent lager op 75,35 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Philadelphia Fed index, de bestaande woningverkopen in de VS en de Amerikaanse leidende indicatoren in juni.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASML van 700,00 naar 780,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

De omzet van Nedap steeg afgelopen halfjaar op jaarbasis met 20 procent tot 134,4 miljoen euro. De operationele winst steeg van 13,2 miljoen naar 16,1 miljoen euro en de operationele marge trok aan van 11,8 naar 12,0 procent. De nettowinst steeg met 19 procent naar 12,5 miljoen euro.

IMCD neemt het Chileense Maprin over, een distributeur van grondstoffen voor de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie. Maprin genereerde in 2022 een omzet van circa 8 miljoen dollar. Er werken 20 medewerkers bij het concern.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.565,68 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.060,61 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.358,02 punten.