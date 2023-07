Berenberg verhoogt koersdoel ASML naar €780 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 780,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport. Hoewel ASML de omzet outlook voor dit jaar verhoogde, werd het wel terughoudender over de omzetgroei uit EUV. De zakenbank zag dat de omzetverwachtingen voor EUV neerwaarts werden bijgesteld van een groei van 40 procent tot een groei van 25 procent. "Daarnaast lijken de verwachtingen voor de vraag in 2024 onzeker", aldus de analisten. 2024 zal dan ook het jaar zijn waar beleggers zich nu op focussen, aldus Berenberg, dat opmerkte dat beleggers zich zorgen maken dat de omzet volgend jaar kan dalen. "De toon van ASML met betrekking tot de groei van 2024 is terughoudender dan eerder dit jaar, omdat klanten terughoudender zijn in hun bestellingen." Berenberg verwacht vooral dat 2025 een sterk jaar wordt voor de industrie. "Chipmakers hebben EUV-onderdelen nodig om zich voor te bereiden op de productie van 3nm en 2nm", aldus Berenberg. Het aandeel ASML sloot woensdag op 651,90 euro. Bron: ABM Financial News

