Europese beurzen openen lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 22 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

Europese aandelenmarkten haalden woensdag steun uit de groeiende hoop dat centrale banken het einde van hun verkrappingscyclus hebben bereikt. Daarnaast keken beurzen naar de VS , waar onder meer Goldman Sachs, Tesla en Netflix vandaag kwartaalcijfers publiceren.

Op macro-economisch vlak werd bevestigd dat de inflatie in de eurozone in juni duidelijk is gedaald. De consumentenprijzen stegen in juni op jaarbasis met 5,5 procent, tegen 6,1 procent een maand eerder. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in juni 5,5 procent op jaarbasis, tegen 5,3 procent een maand eerder.

De Britse inflatie bedroeg in juni 7,9 procent, tegen 8,7 procent een maand eerder, terwijl in juni op jaarbasis daalden met 2,7 procent, na een daling met 1,2 procent in mei.

"Wereldwijd is de inflatietrend neerwaarts, ook in de eurozone. We verwachten dan ook dat centrale bankiers zo goed als klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan en een eerstvolgende beweging in sommige landen wel eens een verlaging zou kunnen zijn", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel ASML daalde in Amsterdam 1,9 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Jefferies sprak van een sterke orderinstroom en wees op de outlookverhoging voor 2023. ASML mikt op een omzetgroei dit jaar van 30 procent, waar eerder werd gemikt op meer dan 25 procent.

In Brussel schoot de koers van het aandeel Argenx met ruim 7,4 procent omhoog. Argenx haalde met een wereldwijde aandelenemissie 1,1 miljard dollar op, ruim meer dan de beoogde 750 miljoen dollar en dat geeft volgens KBC Securities voldoende vuurkracht om een break-even niveau te bereiken.

Barco leverde juist 15,5 procent in na cijfers.

Op de beurs van Parijs won Kering 7,5 procent, Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,5 procent, terwijl Publicis 2,8 procent verloor.

Zalando steeg in Frankfurt 1,7 procent. Vonovia was met een winst van 6.7 procent de sterkste stijger. Covestro bungelde onderaan met een verlies van 4,2 procent.

Euro STOXX 50 4.362,28 (-0,2%)

STOXX Europe 600 461,97 (+0,3%)

DAX 16.108,93 (-0,1%)

CAC 40 7.326,94 (+0,1%)

FTSE 100 7.588,20 (+1,8%)

SMI 11.120,15 (+0,2%)

AEX 775,03 (+0,1%)

BEL 20 3.751,40 (+1,5%)

FTSE MIB 28.712,31 (0,0%)

IBEX 35 9.451,80 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures licht hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Wall Street noteerde woensdag in eerste instantie vrijwel onveranderd, waarbij het sentiment wordt ondersteund door de hoop dat de afkoelende inflatie de centrale banken kan helpen binnenkort te stoppen met het verhogen van de beleidsrente.

"Markten putten enige troost uit de laatste bedrijfs- en economische data, met hoopvolle tekenen dat de op hol geslagen inflatie zou kunnen afnemen", zei marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor.

"Het huidige cijferseizoen is sterk begonnen, hoewel de verwachtingen laag waren, wat wijst op een economie die nog niet te leiden heeft onder de stijgende rente", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 1,1 procent. De marktindex steeg van 208,4 naar 210,7.

Het aantal bouwvergunningen daalde op maandbasis met 3,7 procent tot 1,440 miljoen stuks, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen daalde met 8,0 procent tot 1,440 miljoen stuks.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,40 dollar, lager op 75,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Phildelphia Fed-index, gevolgd door de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren.

Bedrijfsnieuws

Oliedienstverlener Halliburton zag de winst verbeteren van 117 miljoen naar 610 miljoen dollar, terwijl de omzet van 5,8 miljard dollar iets lager was dan verwacht. Het aandeel verloor circa 3,4 procent.

Goldman Sachs steeg circa 1,2 procent, nadat de bank de winst zag dalen van 2,8 miljard naar 1,1 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel, waar analisten rekenden op 3,18 dollar. Er waren minder inkomsten uit fusies en overnames en plaatsing van obligaties.



Activision Blizzard meldde een omzetgroei van 34 procent, dankzij de game Diablo IV en groei bij de Call of Duty franchise. De winst schoot omhoog van 280 miljoen naar 587 miljoen dollar bij het gamebedrijf dat wordt overgenomen door Microsoft. Het bedrijf keert nog wel een dividend uit.

AT&T heeft plannen om kabels te verwijderen uit het Tahoe-meer stilgelegd. De kabels, bekleed met lood, zouden de omgeving vergiftigen. Het aandeel steeg ongeveer 8,0 procent.

Carvana steeg bijna 40,0 procent na kwartaalcijfers.

S&P 500 index 4.565,71 (+0,2%)

Dow Jones index 35.061,21 (+0,3%)

Nasdaq Composite 14.358,02 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 32.523,15 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.185,27 (-0,4%)

Hang Seng 18.990,94 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1219. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1200 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1199 op de borden.

USD/JPY Yen 139,35

EUR/USD Euro 1,1219

EUR/JPY Yen 156,35

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Juni (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Juli (NL)

06:30 Werkloosheid - Juni (NL)

06:30 Investeringen - Mei (NL)

08:00 Producentenprijzen - Juni (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juli (Fra)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Juli vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)