Wall Street hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.565,68 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.060,61 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.358,02 punten. Wall Street noteerde woensdag in eerste instantie vrijwel onveranderd, waarbij het sentiment wordt ondersteund door de hoop dat de afkoelende inflatie de centrale banken kan helpen binnenkort te stoppen met het verhogen van de beleidsrente. "Markten putten enige troost uit de laatste bedrijfs- en economische data, met hoopvolle tekenen dat de op hol geslagen inflatie zou kunnen afnemen", zei marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor. "Het huidige cijferseizoen is sterk begonnen, hoewel de verwachtingen laag waren, wat wijst op een economie die nog niet te leiden heeft onder de stijgende rente", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 1,1 procent. De marktindex steeg van 208,4 naar 210,7. Het aantal bouwvergunningen daalde op maandbasis met 3,7 procent tot 1,440 miljoen stuks, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen daalde met 8,0 procent tot 1,440 miljoen stuks. De euro/dollar noteerde op 1,1200. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1219 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1226 op de borden. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,40 dollar, lager op 75,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Phildelphia Fed-index, gevolgd door de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren. Bedrijfsnieuws Oliedienstverlener Halliburton zag de winst verbeteren van 117 miljoen naar 610 miljoen dollar, terwijl de omzet van 5,8 miljard dollar iets lager was dan verwacht. Het aandeel verloor circa 3,4 procent. Goldman Sachs steeg circa 1,2 procent, nadat de bank de winst zag dalen van 2,8 miljard naar 1,1 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel, waar analisten rekenden op 3,18 dollar. Er waren minder inkomsten uit fusies en overnames en plaatsing van obligaties.



Activision Blizzard meldde een omzetgroei van 34 procent, dankzij de game Diablo IV en groei bij de Call of Duty franchise. De winst schoot omhoog van 280 miljoen naar 587 miljoen dollar bij het gamebedrijf dat wordt overgenomen door Microsoft. Het bedrijf keert nog wel een dividend uit. AT&T heeft plannen om kabels te verwijderen uit het Tahoe-meer stilgelegd. De kabels, bekleed met lood, zouden de omgeving vergiftigen. Het aandeel steeg ongeveer 8,0 procent. Carvana steeg bijna 40,0 procent na kwartaalcijfers. Nabeurs volgen cijfers van Netflix, Tesla en IBM. Tesla zal naar verwachting bijna een verdubbeling van het aantal afgeleverde auto's kunnen melden, maar analisten voorzien toch een beperkte winstgroei van 3 procent, na prijsverlagingen. Bron: ABM Financial News

