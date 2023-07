Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, ondanks steun uit de verwachting dat de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve bijna ten einde loopt. "Olie heeft positief gereageerd op de verwachting dat we het einde van de renteverhogingen naderen", zeiden analist Warren Patterson en analist Ewa Manthey van ING. Nu de voorraden naar verwachting in de tweede helft van het jaar kleiner zullen worden, is het slechts een kwestie van tijd voordat Brent ruim boven de 80 dollar per vat komt, zeiden ze. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 14 juli zijn gedaald met 0,7 miljoen vaten tot 457,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden namen af met 1,1 miljoen vaten tot 218,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 13.000 vaten tot 118,2 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 93,7 naar 94,3 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald met 798.000 vaten, terwijl de beniznevoorraden daalden met 2,8 miljoen vaten. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,40 dollar, lager op 75,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

