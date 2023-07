IMCD neemt Chileens bedrijf Maprin over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt het Chileense Maprin over, een distributeur van grondstoffen voor de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie. Dit meldde de Nederlandse distributeur van speciaalchemie woensdag nabeurs, De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Maprin genereerde in 2022 een omzet van circa 8 miljoen dollar. Er werken 20 medewerkers bij het concern. De afronding van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden in augustus 2023. Bron: ABM Financial News

